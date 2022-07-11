Рашисти обстріляли Торецьк, Бахмут, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населеним пунктам Донеччини. Зокрема, від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Один з ударів прийшовся на територію амбулаторії, інший - в район приватних гаражів. У Бахмуті російська ракета пошкодила тамтешній спорткомплекс - трибуну, трибунні приміщення та манеж", - йдеться у звіті.
Кириленко зазначив, що не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад. Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами Ураганів — на місці працюють піротехніки.
"На даний час на території області вже є втрати серед цивільних, їхня кількість буде оприлюднена у вечірньому зведенні", - додав очільник ОВА.