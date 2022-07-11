Рашисти обстріляли населені пункти Запорізької області. Зазнали руйнувань будинки жителів, вигоріло близько 250 га пшениці, - ОВА. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"У Пологівському районі, зокрема у місті Гуляйполе, зазнали руйнацій близько двох десятків житлових будинків та декілька багатоповерхівок. Осколками розірваних ракет пошкоджено три легкові автівки, гаражі, прибудинкову територію та розташовані на ній господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.
Гуляйпільці повідомили, що багато снарядів під час обстрілу потрапили у двори та городи містян, при цьому залишилися нездетонованими. Ті, які встигли розірватися, окрім пошкоджень будинків і дворової території, завдали значних збитків майбутньому врожаю – вигоріло близько 250 гектарів пшениці.
"Відомо, що внаслідок ворожого вогню по селищам Гуляйпільщини, поранених громадян госпіталізовано до медичного закладу. Після артобстрілу по Оріхову місцеві жителі повідомили про десяток руйнацій у приватних будинках та у квартирах багатоповерхівки. Окрім цього, від мешканців сіл Преображенка та Мала Токмачка надійшла інформація про наслідки рашиських обстрілів – їх домівки також залишилися без вікон, з посіченими фасадами та пошкодженою покрівлею", - додають у ОВА.
Зазначається, що найважчою зберігається ситуація на Василівському напрямку – тут страждають місто Степногірськ та прилеглі селищні пункти Кам’янське, Приморське, Лугове та Малі Щербахи.