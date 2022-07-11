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Рашисти обстріляли населені пункти Запорізької області. Зазнали руйнувань будинки жителів, вигоріло близько 250 га пшениці, - ОВА. ФОТО

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Впродовж минулих двох діб до органів поліції надійшло 70 повідомлень щодо здійснення військовослужбовцями РФ збройних злочинів відносно мирного населення. Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Рашисти обстріляли населені пункти Запорізької області. Зазнали руйнувань будинки жителів, вигоріло близько 250 га пшениці, - ОВА 01

"У Пологівському районі, зокрема у місті Гуляйполе, зазнали руйнацій близько двох десятків житлових будинків та декілька багатоповерхівок. Осколками розірваних ракет пошкоджено три легкові автівки, гаражі, прибудинкову територію та розташовані на ній господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

 Гуляйпільці повідомили, що багато снарядів під час обстрілу потрапили у двори та городи містян, при цьому залишилися нездетонованими. Ті, які встигли розірватися, окрім пошкоджень будинків і дворової території, завдали значних збитків майбутньому врожаю – вигоріло близько 250 гектарів пшениці.

Рашисти обстріляли населені пункти Запорізької області. Зазнали руйнувань будинки жителів, вигоріло близько 250 га пшениці, - ОВА 02

"Відомо, що внаслідок ворожого вогню по селищам Гуляйпільщини, поранених громадян госпіталізовано до медичного закладу. Після артобстрілу по Оріхову місцеві жителі повідомили про десяток руйнацій у приватних будинках та у квартирах багатоповерхівки. Окрім цього, від мешканців сіл Преображенка та Мала Токмачка надійшла інформація про наслідки рашиських обстрілів – їх домівки також залишилися без вікон, з посіченими фасадами та пошкодженою покрівлею", - додають у ОВА.

Зазначається, що найважчою зберігається ситуація на Василівському напрямку – тут страждають місто Степногірськ та прилеглі селищні пункти Кам’янське, Приморське, Лугове та Малі Щербахи.

Рашисти обстріляли населені пункти Запорізької області. Зазнали руйнувань будинки жителів, вигоріло близько 250 га пшениці, - ОВА 03

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