Наслідки ранкового обстрілу рашистами Харкова: 31 особа дістала поранення, зокрема двоє дітей. 6 цивільних загинули. ФОТОрепортаж
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Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами загинули 6 цивільних осіб. 31 особа дістала поранення, серед них двоє дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"11 липня 2022 року близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах м. Харкова", - йдеться в повідомленні.
За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.