Рашисти обстріляли курортне селище на Одещині, загиблих та поранених немає, пошкоджено будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Вдень 11 липня збройні сили РФ обстріляли курортне селище у Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

"Через ракетні удари значних руйнувань зазнали житловий будинок та складське приміщення, що належить ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Також в радіусі 1 км від місць вибухів у будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Зазнали руйнувань щонайменше 5 приватних будинків. Попередньо загиблих та поранених немає", - поінформували в прокуратурі.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці події виявлено та вилучено уламки від механізму ракет. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

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