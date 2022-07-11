Перші "воєнні" монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну. ФОТОрепортаж

Національний банк ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності - сила". Їх присвячено міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регулятора.

"Це - перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

На презентації монет 11 липня були представники посольств 12 країн світу.

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Цими монетами Нацбанк почав нову серію "Безсмертна моя Україно".

На монетах зображено прапори 15 країн, які допомагають Україні в боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

Монету "В єдності - сила" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монету "В єдності - сила" номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук (зокрема до 75 000 матимуть сувенірне пакування).

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