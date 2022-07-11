Новини Фото • Війна

Перші "воєнні" монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну. ФОТОрепортаж

5 9889
Національний банк ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності - сила". Їх присвячено міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регулятора.

"Це - перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

На презентації монет 11 липня були представники посольств 12 країн світу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Центральний банк Естонії присвятив монету Україні. ФОТОрепортаж

Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 01
Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 02
Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 03
Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 04

Також дивіться: Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО

Цими монетами Нацбанк почав нову серію "Безсмертна моя Україно".

На монетах зображено прапори 15 країн, які допомагають Україні в боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 05

Монету "В єдності - сила" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монету "В єдності - сила" номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук (зокрема до 75 000 матимуть сувенірне пакування).

Перші воєнні монети НБУ присвятив державам, які підтримують Україну 06

Дивіться також: У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж

ТОП-новини

всі новини