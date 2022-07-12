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Кадри зі знищеного HIMARS-ами ЗСУ російського складу в Степано-Кринці. ВIДЕО

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У мережу потрапили кадри зі знищеного російського складу з мінами поблизу Шахтарська - в Степано-Кринці. Склад знищили українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє блогер Necro Mancer.

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Топ коментарі

  • Den Tar
  • ghfhg jhjh
    відколи це "взять за щеку" стало перекладатись як "забрать Аляску"))))
  • Maryna Solska e862e0af
    у арестовича все "клубнічка" він любитель хайпанути на чужих досягненнях, хоча би ЗСУ подякував, чи він як скабєєва тільки язиком може пару складів висадити?
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