Кадри зі знищеного HIMARS-ами ЗСУ російського складу в Степано-Кринці. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри зі знищеного російського складу з мінами поблизу Шахтарська - в Степано-Кринці. Склад знищили українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє блогер Necro Mancer.
Это они на складе БК волонтёрили, что ли? Осторожнее места для активизма подбирать надо https://t.co/FuklyInmw4 #Шахтерск #Пушилин pic.twitter.com/GUvXczrHGj— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022
А вот это, похоже, как раз то место, где "детишки" волонтёрили (интересно, сам Макаров-то живой?) https://t.co/cC6h6yolgc #1ак #роа #СтепаноКрынка pic.twitter.com/ZdYGlzfolD— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2022