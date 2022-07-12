Кадри зі знищеного HIMARS-ами ЗСУ російського складу в Степано-Кринці. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри зі знищеного російського складу з мінами поблизу Шахтарська - в Степано-Кринці. Склад знищили українські воїни за допомогою РСЗВ HIMARS.