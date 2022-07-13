В селі Бузова на Київщині розпочалась програма відновлення житла, постраждалого від війни. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Село було практично зруйноване після російської окупації.В першу чергу в рамках проекту МБФ "Фонд Добра та Любові" відбудові підлягатимуть будинки соціально незахищених категорій населення.
Партнером у здійсненні першого етапу робіт у селі Бузова виступила польська неурядова гуманітарна організація "Polska Akcja Humanitarna". Проект реалізується за участі голови Дмитрівської ОТГ і старости селища.
Загалом, у селі Бузова "Фонд Добра та Любові" планує збудувати 30 будинків модульного типу.
Окрім проектів у сфері відновлення житла МБО "Фонд Добра та Любові" також системно займається підтримкою медичної інфраструктури України, здійснює евакуацію населення з прифронтових зон та надає гуманітарну допомогу.
У червні Фонд надав понад 300 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу, Миколаєва та Дніпра. Дві карети швидкої допомоги, інкубатор для новонарожених та ліки отримала Кілійська міська лікарня на Одещині.