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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб. ФОТО

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Внаслідок ракетного удару 13 липня по Запоріжжю поранено 14 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб 01

"13 липня військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб 02

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За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Топ коментарі

  • Світлана Житкова
    Орки - це їхні військові, а рашисти - носії їхньої рашистської ідеології.
  • Тонка червона лінія
    Рашисти і далі продовжують свій ракетний терор цивільних об'єктів у великих містах України через своє воєнне безсилля. Їм вкрай потрібно почати переговори про зупинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території, накопичити і перегрупувати свої сили для подальшого наступу на Миколаїв-Одесу, Кривий Ріг-Запоріжя-Дніпро та Харків.
  • Gregory Flime 28af5ea5
    "по одному из предприятий..." - офуительная тайна для своих после того как еще днем "Корреспондент" конкретно назвал трансформаторный завод...
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