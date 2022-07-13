Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14 осіб. ФОТО

Внаслідок ракетного удару 13 липня по Запоріжжю поранено 14 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"13 липня військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними, 14 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).