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Зеленський призначив Запаранюка головою Чернівецької ОДА. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Запаранюка головою Чернівецької ОДА 01

Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

"В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо", - йдеться у повідомленні.

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Довідка.

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".

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Топ коментарі

  • Алекс Бек
    знову москаль...
  • John Deer 69a00b06
    Якщо коротко-то мер Чернівців(власник магазинів, алкомаркетів, пабів, ресторанів, дистрибьюторської фірми алко продукції) зібрав веселу команду з корупціонерів, екс-силовиків часів яника-лєгітімного, екс-податківців тих самих часів, "проффесорів" по схемах контрабанди і інших схем незаконних прибутків. Тепер через ОП поставив свого губернатора. Тепер цілий прикордонний регіон в руках однієї людини з командою "спеців" по різним схемам, і яка контролює більшість місцевих ЗМІ
  • andi Mir
    У бубонного вже третій підбородок от він і не користується бритвою. Атдахнуть тєбє нада міхалич, а то всьо а народе думаєш.
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