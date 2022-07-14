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В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під час ранкового обстрілу Миколаєва російські війська поцілили у розташований в центрі готель "Миколаїв".

Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - написав він.

"Суспільне Миколаїв" додає, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих або поранених внаслідок обстрілів.

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В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 01
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 02
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 03
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 04
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 05
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 06
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 07
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 08
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 09
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 10
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 11
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 12
В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич 13

Топ коментарі

  • Василий ГГ
    Ні, Єрмак успішно доклався до здачі півдня, цього вистачили, щоб мій Миколаїв накривали і накривають щодня... Міністр оборони Таран - людина єрмака, два роки провалював оборонзамовлення. І ще чимало ворожих дій єрмака, але притомні люди знають, а ботам розповідати - жодного сенсу, баняки порожні..
  • Анатолий К 65c6a92d
    Я дуже вибачаюся, сам живу в Миколаєві і сьогодні не спав, цілу ніч ревіла сирена, а під ранок рахував потужні "приліти". Сьогодні гахнуло дуже поруч, мені повезло, просто всього обсипало штукатуркою, по квартирі пробігся ніби сквознячок, бо я спеціально відкрив вікна. Але відповім дуже, навіть вкрай розумним миколаївцям, "Зате у вас є Кім, більше такого ніде немає. То хіба вам цього не вистачає? Ви ж самі віддали найбільше голосів "слугам", найбільше по всій Україні. Це ж від вас пішов арахамія? А які він можу крутити дискотеки, а разом з іншими які може зробити відоси, то чого ще не вистачає? Це ж ви цього побажали, бо ракети збивала би наша ППО, яку готувався робити, той "барига", якого ви всі обплювали і зробили оце разом. Зробили, правда і мені, бо я за це не голосував. А ще вийдіть на вулиці і подивіться - сьогодні бригади прибирають каміння, скло біля готелю і сітіцентру, а навпроти новітній трактор і бур викорчовують пеньки зрізаних дерев і садять нові, а біля Нової Одеси будують дорогу, міст і ліньовку. То війна вже закінчилася? Можлива та техніка сьогодні потрібна на фронті, чи можливо за ті гроші можна було купити пускову ППО? Але навіщо, в них то бункера є.
  • Дмитро Піталов
    Твари! Я много раз останавливался в этом отеле и пил кофе в кафешке на 1-м этаже... Там было доступно по финансам и уютно... Русрань несет только разруху и смерть! Нужно выжечь с лица земли этих вырожденцев!
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