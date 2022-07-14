В Миколаєві рашисти влучили в готель, - мер Сєнкевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під час ранкового обстрілу Миколаєва російські війська поцілили у розташований в центрі готель "Миколаїв".
Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - написав він.
"Суспільне Миколаїв" додає, що зараз уточнюється інформація щодо загиблих або поранених внаслідок обстрілів.