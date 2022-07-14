Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай. ФОТОрепортаж

20 86737
Російські загарбники завдають авіаційних ударів по населених пунктах Луганської області і наступають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій у Сєверодонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка "…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…" Тобто зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - додав він.

Також читайте: Рашисти посилили роботу своїх ДРГ на Луганщині: виходять на українські блокпости у формі ЗСУ, шукають слабкі місця, - Гайдай

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 01

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 02

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 03

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 04

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 05

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають, - Гайдай 06

Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Та ладно, шо ты такое говоришь, как они могут наступать , они же деморализованы , командиров нет, воевать некто не хочет , склады все уничтожены, техники нет , короче полный ****** , . Как же они наступают????? . И будут наступать, пока не позбавитись Ермака и Татарова . Киевляне в ваших же интересах избавится от этих ********* , иначе недвижимость превратится в ничто
  • Серая Лиса
    Ну раз повісили на магазині на російській мові назву, от руській мір і прийшов.
  • Ksenia VB
    В одній новині повідомляється що в цапів нема кому воювати і командувати, а тут вже йдеться про наступ, сподіваюсь невдалий
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини