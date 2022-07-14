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Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул. ФОТОрепортаж

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З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин.

Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"На сучасній війні дуже важливою є мобільність військових підрозділів. Ми розуміємо необхідність хорошої техніки для військових. З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин. Днями передано ще 50 машин.
8 повнопривідних вантажівок, спеціально переобладнаних для військових, 35 пікапів та позашляховиків, 7 "швидких" - вже працюють у військах.

Крім того, від початку війни передано понад 10 тисяч комплектів бронежилетів, касок, форм. Понад 600 тепловізорів та тепловізійних прицілів, понад 130 квадрокоптерів та БПЛА та багато іншого. Військова адміністрація – це така організація, яка має бюджет нуль. Це все зроблено за приватні кошти.
Дякую всім причетним! Разом - обов'язково переможемо!" - пояснив Вілкул.

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Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 01
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 02
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 03
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 04
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 05
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 06
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 07
Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул 08

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Топ коментарі

  • John Mitchel 3396c105
    Вілкул "вовремя спрыгнул" с антиУкраины...
    Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
    А от курви син Шуфрич???...
    Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
    До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
    уже 145- день(((
  • Владислав Изюмский
    Та нічого він не переосмислював. Він на службі у Ахметова. Їхня поведінка це - типова поведінка феодала. Вони харчуються з цієї території і тому вимушені її захищати. Особливо після того як вони побачили що з РФ домовитись не вийде і їхній бізнес, в разі окупації, буде віджатий, разом з їхнім майном.
  • мыкола дрон
    мля,ну просто Че-Ге-Вара
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