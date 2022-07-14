Військовим Кривого Рогу закупили та передали ще 50 машин, всього - 368 одиниць транспорту, - Вілкул. ФОТОрепортаж
Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"На сучасній війні дуже важливою є мобільність військових підрозділів. Ми розуміємо необхідність хорошої техніки для військових. З початку війни Військова адміністрація міста організувала закупівлю за приватні кошти та передала нашим військовим уже 368 машин. Днями передано ще 50 машин.
8 повнопривідних вантажівок, спеціально переобладнаних для військових, 35 пікапів та позашляховиків, 7 "швидких" - вже працюють у військах.
Крім того, від початку війни передано понад 10 тисяч комплектів бронежилетів, касок, форм. Понад 600 тепловізорів та тепловізійних прицілів, понад 130 квадрокоптерів та БПЛА та багато іншого. Військова адміністрація – це така організація, яка має бюджет нуль. Це все зроблено за приватні кошти.
Дякую всім причетним! Разом - обов'язково переможемо!" - пояснив Вілкул.