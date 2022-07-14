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Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Сьогодні зранку окупанти поцілили у два навчальні заклади в Миколаєві.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують обстрілювати школи в Миколаєві. Сьогодні зранку вони поцілили у два наші навчальні заклади. Ось такі вирви лишили після себе їхні ракети. В одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, сьогодні по Миколаєву випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.

Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилася медична допомога.

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Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 01

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 02

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 03

Як повідомляє видання НикВести, в одній зі шкіл удар припав по прилеглій території. Вибуховою хвилею у закладі вибило вікна та двері, частково зірвало штукатурку та стелю, пошкодило меблі та техніку.

Також постраждали житлові будинки поряд із навчальними закладами. Наразі ведуться роботи з розбору завалів.

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 04

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 05

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 06

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 07

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 08

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 09

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 10

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 11


Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 12

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 13

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 14

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 15

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 16

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 17

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 18

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 19

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 20

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 21

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 22

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 23

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено дві школи, - Сєнкевич 24

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Сейчас у нас и на Западе опять будут придумывать куда же рашисты хотели стрельнуть и промазали и искать военные части в радиусе 100 километров. У нас до сих пор не все хотят понять что рашисты целенаправленно избрали тактику террора и лупять по гражданским обьектам с максимальным скоплением гражданского населения, чтобы склонить Украину к переговорам.
  • Владимир fd08a616
  • Леонід Мефодовський
    Курви касапськи розуміють лише силу і НІЯКІ домовленості з ними НЕМОЖЛИВІ ні про що - ні про КОРИДОРИ, ні про ПЕРЕМИРРЯ!!!
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