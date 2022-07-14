Захисники України збили на південному напрямку ворожий дрон-камікадзе "Чекан" виробництва Білорусі. ФОТО

Дрон одноразового застосування летить під управлінням оператора та може скинути на ціль 3 кг вибухівки.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці компанії "БЛІЦ Безпілотні Системи", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чекан" – це тактичний БПЛА-баражуючий боєприпас одноразового застосування, що летить за заданим маршрутом та має можливість зовнішнього керування. Підчас польоту він передає данні та відеозбраження оператору, який може керувати пошуком цілей та який приймає рішення на ураження. В разі відсутності цілей "Чекан" самоліквідується.

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Бойове навантаження апарату - до.3 кг, радіус бойового застосування - до 25 км, час польоту - до 1 години.

""Чекан" летитить на висоті 400-800м з швидкістю 70-100 км/год, його чутно, він має характерну форму стрілоподібного літаючого крила. Перед атакою він вимикає двигун і пікірує на ціль. Точність попадання в автоматичному режимі невелика (до +/-15м), в режимі керування до +/-5м по нерухомих цілях", - йдеться у повідомленні.

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Такий БПЛА можна знищити загороджувальним вогнем зі стрілецької зброї. "Чекан" має таймер самоліквідації, тож підходити до дрона, коли він упав, не можна.











