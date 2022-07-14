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Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно "освоїти" понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ. ФОТО

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Вони намагалися створити підприємство, яке мало виграти до кінця року тендери на 680 млн грн. На це витратили ще 2,3 млн державних грошей.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, чиновники порахували, що для запуску роботи підприємства потрібно 2,5 млн грн. Вони провели тендер на розробку бази даних держреєстру кормових добавок, який виграла "дружня" фірма. Чиновники заплатили нібито за реєстр 2,3 млн грн. Але насправді жодного реєстру створено не було.

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Коли в СБУ взялися за перевірку, то з’ясували: все це було потрібно, щоб за допомоги нового підприємства "освоїти" ще 680 тис. грн.

Підозри отримали:

  • в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.);

  • заступник голови Держпродспоживслужби;

  • директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

  • керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

  • в.о. директора одного з державних підприємств;

  • керівник приватної компанії.

Їх підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні. Покарання за такі злочини - від 5 до 12 років за ґратами.

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Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно освоїти понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ 01
Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно освоїти понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ 02
Керівники Держпродспоживслужби хотіли незаконно освоїти понад 650 млн грн з бюджету, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.); Джерело: https://censor.net/ua/p3354080

    а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
  • Виталий Головченко
    вішать сук!!!!
    вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
  • Sophia-Maria Duglass
    А зто Портнова випустив через границу ? Явно ермак


    Банковая отпускает предателей?

    Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

    https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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