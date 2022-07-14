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Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник зв'язок. ФОТОрепортаж

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На місці ракетного удару російських окупантів у Вінниці працюють піротехніки, кінологи та психологи ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, станом на 15:55 загинули 20 осіб (в тому числі три дитини).

"52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовано, з них 34 людини у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів.

Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній. Від ДСНС залучено 319 чол. та 33 од. техніки. На місці працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 01
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 02
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 03
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 04
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 05
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 06
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 07
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 08
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 09
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 10
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 11
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 12
Ракетний обстріл Вінниці російськими окупантами: Тривають пошуки 46 осіб, з якими зник звязок 13

Читайте: На Вінниччині 15 липня оголошено днем жалоби за загиблими під час ударів РФ по обласному центру

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    почитала комменты русни по информации о Виннице, господи,... меня просто затошнило..., русня - это тяжело больные каким-то вирусом 2-у ногие, которые смертельно опасны для остального человечества..., жаль, что далеко не все это понимают...
  • Andry Moon
    То есть погибшие сами виноватьі? А ***** молодец?
  • Підлога Маккартні
    Да забили уже все на ту тревогу. Тем более Винница условно глубокий тыл. Если по перву может еще кто-то и прятался, то теперь всем по барабану...
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