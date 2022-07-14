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Зеленський вручив 14 орденів "Золота Зірка" військовим і рідним загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 01

"За цими нагородами – не просто подвиги, а врятовані міста, цивільні люди, побратими. Особистості, які змогли стати найкращими, і родини, які виховали та підтримали наших захисників. А також – неминуча поразка ворога. Шана і вдячність героям!", - зазначив Зеленський.

Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 02
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 03
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 04
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 05

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Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 06
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 07
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 08
Зеленський вручив 14 орденів Золота Зірка військовим і рідним загиблих воїнів 09

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