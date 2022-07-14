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Автівка лісівників наїхала на міну в Житомирській області - є загиблі, - РДА. ФОТО

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У Заліському лісництві Народицького спеціалізованого лісового господарства, що на Житомирщині, автомобіль із охоронцями, рухаючись лісовою дорогою, наїхав на міну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

"Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух.

Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями", - зазначачаться.

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Автівка лісівників наїхала на міну в Житомирській області - є загиблі, - РДА 01
Автівка лісівників наїхала на міну в Житомирській області - є загиблі, - РДА 02

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Топ коментарі

  • Jose Rodriguez Gacha
    Подивіться,що від машини лишилось...Найщиріші співчуття пораненим і родичам загиблих...
  • растуди
    Нам не відбудовувати треба, а створювати зону відчуження з мінними полями по усьому кордону з рашистами та бульбашами
  • Ігор Тумак
    Дурня повна! Тобі до до лісу, як і до мовознавства - до неба рачки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA - лісівник - фахівець лісової справи в цілому. Лісник і лісничий - конкретні посади (лісник - рядовий працівник, лісничий - начальник).
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