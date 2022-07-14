Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО
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Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною обороною поблизу Вінниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Силами ППО було знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.