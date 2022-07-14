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Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО

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Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною обороною поблизу Вінниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 01
Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 02

Силами ППО було знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".

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Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 03
Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці 04

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Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Виродки кацапсячі...
  • Amber
    Кацапи НЕ люди , а моральні виродки і жорстокі вбивці людей 😠
    Будьте ви прокляті на віки вічні , фашисти кляті ‼️‼️
  • ghfhg jhjh
    Крим-Україна,але він правий,це наслідок долбойобства українсьокого "наріду" який "устав від вайни,від бариги-марадьора парашенкі" ,зараз не втомились? чи може хоч одна курва відповість що в них украв Порошенко?
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