Синєгубов про удар по Харкову: 2 ракети влучили в землю, пошкоджено спорткомплекс та автомобілі. ФОТО

Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає. 2 ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. Попередньо - випущені ракети комплексу С-300.

"По області окупанти завдавали артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях", - зазначає Синєгубов.

Він також повідомляє, що упродовж доби в області госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.

"Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів. ЗСУ успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється", - додає очільник регіону.

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