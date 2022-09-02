В АРМА передали арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
Мова йде про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член політичної партії "Єдина Росія".
Зокрема, в управління держави перейшли:
корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд. грн;
готова продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах.
"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника. Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено. Арешт активів відбувався у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.