За добу російська окупаційна армія здійснила 24 атаки на Донеччину. Під обстрілами - 15 населених пунктів. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Російські війська обстріляли 15 населених пунктів. Вісім ударів нанесено по Авдіївці, постраждали також міста Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка та Олексієво-Дружківка, села Бердичі, Желанне Друге, Карлівка, Катеринівка, Новомихайлівка, станція Сіль у Торецьку.
Окупанти завдали авіаудари ракетами Р-77 "повітря-повітря", застосували РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів, переважна більшість з яких – оселі громадян", - йдеться у повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
За допомогою поліції евакуйовано ще 251 людину, з початку обов’язкової евакуації – понад 12 900 осіб, серед них 2167 – діти, 570 – люди з інвалідністю.