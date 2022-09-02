На Миколаївщині збили російський безпілотник "Картограф", - Командування Повітряних сил. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 вересня, українські захисники збили БПЛА росіян.

Як переадє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил України.

"Майже щодня рашисти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно задіюючи БпЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

Так, 02 вересня, близько 09.00 години, у небі над Миколаївщиною, зенітним ракетним підрозділом ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", - йдеться у повідомленні.

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У Командуванні повітряних сил зазначають, що на оприлюднених фотографіях видно камеру з 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.