У Німеччині антимілітаристи протестували проти надання Україні зброї. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Мітинг розпочався ввечері 1 вересня. Правоохоронці зазначили, що настрій натовпу був "агресивним" і попередили: "Переслідуватимемо в судовому порядку кримінальні злочини й вживатимемо послідовних заходів проти насильства".
Демонстранти з транспарантами з антимілітаристськими гаслами та червоними зірками тіснили поліціянтів до шлагбаума, кидали в них різні предмети. Проти демонстрантів застосували перцевий газ та кийки. Було залучено поліцейський вертоліт.
Вранці у поліції повідомили, що ніхто не зазнав травм.
О 07:40 ранку за місцевим часом поліція відрапортувала, що "на місці спокійна ситуація".
"Ми працюємо з великою кількістю екстрених служб та надаємо працівникам компаній доступ до приміщень компанії", - повідомили правоохоронці.
Близько 10:00 поліція повідомила, що мітингарі розходяться, але "перебої в русі громадського транспорту все ще очікуються".