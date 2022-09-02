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Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу "Локомотив". ФОТОрепортаж

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Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомотив".

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі", - зазначив він.

За словами Синєгубова, знищено басейн та сучасний боксерський клуб.

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Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 01
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 02
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 03
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 04
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 05
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 06
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 07
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 08

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