Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу "Локомотив". ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомотив".

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі", - зазначив він.

За словами Синєгубова, знищено басейн та сучасний боксерський клуб.

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