Спецпідрозділ "Альфа" отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн

"Метінвест" Ріната Ахметова передав спецпідрозділам СБУ Центру спеціальних операцій "А" допомогу на 30 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Спецпідрозділ "Альфа" виконує завдання в найгарячіших місцях фронту.

"Хлопці з Центру "А" звернулися до нас і попросили про допомогу, враховуючи, які важливі завдання вони виконують у тилу ворога, "Метнівест" висловив готовність допомогти. Ми повністю обладнали підрозділ, надали автомобілі, броньовик, десятки дронів, включно з бойовими дронами та спеціальними дронами для розвідки, тепловізори, одяг та інше, на загальну суму понад 30 млн грн", - розповів керівник проєктного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Як відомо, з початку повномасштабної війни компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського спрямувала на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн. Зокрема, ЗСУ отримали від компанії понад 500 дронів, 1,6 тисячі тепловізорів, 27 тисяч кровоспинних турнікетів і 500 аптечок.













Також читайте: Захисники України отримали від ДТЕК та Групи Метінвест чергову партію допомоги: 1000 бронепластин та 150 дронів

Також "Метінвест" передав бійцям понад 140 одиниць своїх автомобілів та важкої техніки й придбав для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР - 20 машин швидкої допомоги. Крім того, група Метінвест передасть понад 110 тис. бронежилетів для українських бійців: 90 тис. виготовлять на підприємствах компанії, а 21 тис. бронежилетів було закуплено за кордоном.