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Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій. ФОТОрепортаж

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Частина сіл Херсонської області перебуває під тимчасовою окупацією російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонщини.

"Безпечних шляхів евакуації наразі немає, поблизу сіл на лінії фронту точаться важкі бої, населені пункти щодня обстрілюють із реактивних систем залпового вогню. Незважаючи на смертельну небезпеку, люди все ж самостійно виходять з-під обстрілів. Цього разу 12 жителів непідконтрольного населеного пункту, назву якого з міркувань безпеки ми не озвучуємо, змогли евакуюватися звідти. Люди літнього віку пішки здолали кілька кілометрів, після чого вбрід через річку Інгулець дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні, де несуть службу працівники Бериславського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохороцні зустріли втомлених людей.

"Чоловіки й жінки розповіли, що усе життя прожили в селі, тож знають всі можливі місця переправи. За їх словами, у тому населеному пункті ще залишаються до ста мирних жителів, переважно похилого віку, які не схотіли кидати домівки та господарства. Працівники поліції доправили чоловіків та жінок до безпечного місця тимчасового прихистку подалі від зони бойових дій", - додали в поліції.

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Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій 01
Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій 02
Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій 03

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Топ коментарі

  • Amber
    Тікають бідолашні люди від кацапів - спасителів , які насправді прийшли
    нас вбивати , гвалтувати та грабувати !
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Пусть нашим диверсантам покажут стежки дорожки.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Маю велику надію, що після "загальнонаціонального марахвону" ми побачимо загальнонаціональний трибунал над тими, хто "думав" (очевидно сракою, бо там більше нема чим) взривати чи не взривати мости, і не підірвав.
    Цей трибунал має бути відкритий, наприклад - на НСК Олімпійський в Києві.
    На нього мають бути запрошені жителі Херсона і Мелітополя, Бердянська і Маріуполя, Миколаїва і Нікополя, Каховки і Токмака, ті, хто виживе.
    І вони послухать з перших вуст цю бредятину про "взривати чи не взривати мости"...
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