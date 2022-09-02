Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Розв’язка для диктаторів
Читайте на "Цензор.НЕТ": Розв’язка в Україні буде "найближчим часом", - Лукашенко
Недопалок Залужного
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские HIMARS уничтожили российскую паромную переправу вблизи Антоновского моста в Херсоне.
Величезні успіхи на фронті
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обдурила росіян. Вони б’ють по дерев’яних "HIMARS’ах" "Калібрами" за $6,5 млн, - Washington Post
... а треба
Орденоносці
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"
Нагорода знайшла героїв
... та бавовни
Симбіоз у сучасній росії
Особливості перекладу
Картинка зі звуком
Бавовна для Криму
Як завжди...
Куди він лізе...
Перемога
Поважна персона з Херсона
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