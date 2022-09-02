На Сумщині внаслідок ворожого обстрілу горить ліс, - Живицький. ФОТОрепортаж

У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок обстрілів росіян триває лісова пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа. Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів", - йдеться у повідомленні.

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Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.



