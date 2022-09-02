Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка. ВІДЕО+ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.
"Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Зловмисниця використовувала свого чоловіка "в темну": випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях", - розповіли в СБУ.
Отримані дані вона передавала військовій розвідці РФ. Росіяни використовували інформацію для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів по захисникам України.
Російський військовий, якому зрадниця передавала інформацію, обіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби росіянам вдалося захопити регіон.
Жінці повідомили про підозру в державній зраді. На час слідства її відправили за ѓрати.