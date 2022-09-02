Затримано агентів РФ, які "полювали" на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила та затримала двох громадян України, які "зливали" окупантам позиції українських військових на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що це місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.

"Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Досудовим слідством встановлено, що одним із основних завдань зрадників було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах. Усю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам РФ за допомогою месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

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Зрадників було затримано в рамках ст. 615 КПК України. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.





