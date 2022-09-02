Наслідки російських обстрілів Запорізької області: пошкоджені будинки, аптека, згорілі автівки. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники поцілили по населених пунктах Василівського та Пологівського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.



Збройні війська країни-терориста продовжують нищити житловий фонд області та завдавати непоправної шкоди мирному населенню.

"За добу поліцейські зафіксували 14 зруйнованих об’єктів інфраструктури запорізького краю. Найбільша кількість повідомлень надійшла від мешканців міста Оріхів Пологівського району. Окупанти гатили по домівках жителів. Також пошкоджено будівлю місцевої аптеки.

У Степногірську Василівського району поліцейські зафіксували руйнування внаслідок ворожого обстрілу декількох житлових будинків. Окрім цього, пошкоджень зазнали господарські приміщення та автівки мешканців селища", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вчорашньої збройної атаки громадян не постраждали. Кожен факт збройних злочинів працівники поліції зафіксували. Матеріали передані до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".









