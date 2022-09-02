В Читі дітям у садочку видали грамоти з гербом України. ФОТО

Грамотами з тризубом нагородили учасників та учасниць конкурсу "Містер та міс літо-2022". Виховательку, яка видала дипломи, та директорку дитячого садочка звільнили.

Про цей випадок пишуть у російських пабліках в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На грамоти з українським гербом поскаржилися батьки малюків. Інформація дійшла до міністерства освіти та науки Забайкальського краю. Грамоти терміново замінили, директорку та виховательку дитсадочка звільнили.

За версією чиновників, "причиною того, що сталося, є недбалість та безвідповідальне ставлення до професійної діяльності вихователя та керівника дитячого садка".

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З рештою для співробітників дитячого садочка обіцяють провести "посилену інформаційну роботу".