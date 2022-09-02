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В Читі дітям у садочку видали грамоти з гербом України. ФОТО

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Грамотами з тризубом нагородили учасників та учасниць конкурсу "Містер та міс літо-2022". Виховательку, яка видала дипломи, та директорку дитячого садочка звільнили.

Про цей випадок пишуть у російських пабліках в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На грамоти з українським гербом поскаржилися батьки малюків. Інформація дійшла до міністерства освіти та науки Забайкальського краю. Грамоти терміново замінили, директорку та виховательку дитсадочка звільнили.

За версією чиновників, "причиною того, що сталося, є недбалість та безвідповідальне ставлення до професійної діяльності вихователя та керівника дитячого садка".

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З рештою для співробітників дитячого садочка обіцяють провести "посилену інформаційну роботу".

В Читі дітям у садочку видали грамоти з гербом України 01

Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Намарадьорили в березні на Київщині, убогі покидькі.
  • secret secret_too
    приносить така школярка грамотейка свому контуженому батькові-витирану, і в нього стається інсульт. кінець!
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Чийсь тато в Україні намародерив і навіть не подивився, що накрав...
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