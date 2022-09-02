Двом псевдопосадовцям, які примушують людей служити у так званій "народній міліції ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

Підозрювані змушують людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, служити у "народній міліції ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

" За даними слідства, восени 2021 року підозрювані добровільно обійняли псевдопосади у так званій "ЛНР". Один став "начальником відділу військового комісаріату ЛНР по Артемівському та Кам’янобродському районах", другий – "начальником відділу військового комісаріату ЛНР по м. Алчевськ".

🔹 Псевдоначальники умисно діють всупереч Конституції України, розповсюджують та застосовують юридично нікчемні законодавчі та нормативно-правові акти. Також вони примушують осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, служити у так званій "Народній міліції ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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Це є порушенням законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами. За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.