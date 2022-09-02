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Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький. ФОТО

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Внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумської області виникла лісова пожежа, яка згодом перекинулась на територію РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький 01

"За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині. Усього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників.

Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - написав чиновник.

Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький 02

В результаті обстрілу на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. "Наразі на нашій території пожежі немає", - наголосив Живицький.

Також читайте: Протягом 1 вересня російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 вибухів, - ОВА

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    "благодатний вогонь" братьев-нєнацістов повернувся додому
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Отлично. Сами себя поимели свинособаки в резиновую попу
  • Sophia-Maria Duglass
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