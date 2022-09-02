Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький. ФОТО

Внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумської області виникла лісова пожежа, яка згодом перекинулась на територію РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині. Усього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників.

Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - написав чиновник.

В результаті обстрілу на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. "Наразі на нашій території пожежі немає", - наголосив Живицький.

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