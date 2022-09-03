Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден. ФОТО
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Рух суден у Стамбульській протоці призупинили через несправність суховантажного судна, яке прямувало в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенство "Анадолу" із посиланням на Головне Управління берегової охорони Туреччини.
У повідомленні зазначається, що 107-метрове суховантажне судно BRIZA кинуло якір у районі Канділлі через поломку механізмів.
На місце події направили два буксири Kurtarma-5 та Kurtarma-6 та катер KEGM-5.
Завдяки зусиллям берегової охорони суховантаж вдалося пришвартувати в районі Ахиркапи.