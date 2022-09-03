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Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден. ФОТО

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Рух суден у Стамбульській протоці призупинили через несправність суховантажного судна, яке прямувало в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенство "Анадолу" із посиланням на Головне Управління берегової охорони Туреччини.

У повідомленні зазначається, що 107-метрове суховантажне судно BRIZA кинуло якір у районі Канділлі через поломку механізмів.

На місце події направили два буксири Kurtarma-5 та Kurtarma-6 та катер KEGM-5.

Завдяки зусиллям берегової охорони суховантаж вдалося пришвартувати в районі Ахиркапи.

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Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден 01

Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден 02

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Стара галоша зламалась.
  • Alex Ukr fc29d6f6
    И сколько ж обойдётся теперь стоянка в Босфоре украинскому народу,небось месячная зарплата с каждого?
  • Дмитрий 297cdebe
    Фарватер значит чистить)
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