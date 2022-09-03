Росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов’янську. Під обстрілами і прифронтові громади, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов’янську, також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про оперативну ситуацію у Донецькій області станом на 3 вересня повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство — поранено 1 людину. Ще одне влучання — у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа. У Слов'янську росіяни поцілили у 2 підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги шкоди встановлюємо. Також пошкоджено 7 будинків у Билбасівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка — пошкоджено базу відпочинку та 1 будинок, без постраждалих.

"Гучно минула ніч у Сіверську. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо. У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок. Також приватний будинок у Роздолівці. Постраждалих немає. У Званівці поранено 1 людину. Під ранок відбувся артобстріл Авдіївки — без жертв", - додав Кириленко.

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