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Захист східного флангу НАТО: до Польщі прибув бомбардувальник B-52, - Блащак. ФОТО

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До Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник B-52. Літак здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Захист східного флангу НАТО: до Польщі прибув бомбардувальник B-52, - Блащак 01

"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник В-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", - написав він у Twitter.

Як зазначає "Польське радіо", восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.

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Американці збільшили присутність військово-повітряних сил у Європі після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Як на 80-річного "дєдушку" він виглядає дуже достойно та пристойно

  • vidasik
    Litve vcera on letal otrabatyvali s pomociu SOP zadanyje
  • Василий Воробец
    Йде підготовка до знищення мордору.Давно пора
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