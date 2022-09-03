У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє командування ДШВ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом місяця десантники мали змогу випробувати себе під час низки інтенсивних занять та заліків", - йдеться в повідомленні.
В підготовці взяли участь найкращі представники сержантського корпусу військових частин ДШВ.
Сержанти показали навички та знання під час бойових стрільб у різних видах бою, зачистці траншей та опорних пунктів противника, а також продемонстрували вміння у володінні бойовою технікою, яка є на озброєнні Десантно-штурмових військ.
Також вони провели заняття з лідерства та основи повсякденної діяльності відділень і взводів.
Кожен учасник отримав сертифікат, а сержанти, які показали найкращі результати, були відзначені цінними подарунками.
Головний сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ головний майстер-сержант Олексій Мірошніков заявив: "Цей курс є першим кроком до професійного зростання. Він мотивує бути справжнім сержантом і відповідати цьому званню. Сержантський корпус це становий хребет будь-яких професійних збройних сил. Ми ті, які реалізовують стратегічні плани задуми командирів на полі бою. Бажаю всім успіхів у службі та незламної віри у Перемогу".