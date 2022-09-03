Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж
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У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області.
Про наслідки нічного ворожого удару по Краматорську повідомив міський голова Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що 8 ракет вдарили по об'єктах промисловості та складах гуманітарної допомоги.
"Поранено сторожа, у важкому стані", - додав Гончаренко.