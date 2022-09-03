Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області.