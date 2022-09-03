На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка. ФОТОрепортаж

Мешканець Червонограда повісив у себе на балконі прапор із серпом, молотом та зіркою. Вдома у нього знайшли літературу на підтримку "русского мира", набої та коктейлі Молотова.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Прапор із радянською символікою чоловік повісив у себе на балконі перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

"Окрім цього, в ході обшуку у чоловіка виявлено та вилучено іншу комуністичну символіку, символіку країни-агресора, антиукраїнські листівки, літературу в підтримку "русского мира", формений одяг правоохоронних органів, холодну та вогнепальну зброю, набої та коктейлі Молотова", - розповіли в прокуратурі.

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Чоловіка відправили під варту. Його звинувачують в поширенні комуністичної символіки та незаконному поводженні зі зброєю. Найбільше покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.













