На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка. ФОТОрепортаж
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Мешканець Червонограда повісив у себе на балконі прапор із серпом, молотом та зіркою. Вдома у нього знайшли літературу на підтримку "русского мира", набої та коктейлі Молотова.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Прапор із радянською символікою чоловік повісив у себе на балконі перед початком повномасштабного вторгнення РФ.
"Окрім цього, в ході обшуку у чоловіка виявлено та вилучено іншу комуністичну символіку, символіку країни-агресора, антиукраїнські листівки, літературу в підтримку "русского мира", формений одяг правоохоронних органів, холодну та вогнепальну зброю, набої та коктейлі Молотова", - розповіли в прокуратурі.
Чоловіка відправили під варту. Його звинувачують в поширенні комуністичної символіки та незаконному поводженні зі зброєю. Найбільше покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.