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На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка. ФОТОрепортаж

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Мешканець Червонограда повісив у себе на балконі прапор із серпом, молотом та зіркою. Вдома у нього знайшли літературу на підтримку "русского мира", набої та коктейлі Молотова.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Прапор із радянською символікою чоловік повісив у себе на балконі перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

"Окрім цього, в ході обшуку у чоловіка виявлено та вилучено іншу комуністичну символіку, символіку країни-агресора, антиукраїнські листівки, літературу в підтримку "русского мира", формений одяг правоохоронних органів, холодну та вогнепальну зброю, набої та коктейлі Молотова", - розповіли в прокуратурі.

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Чоловіка відправили під варту. Його звинувачують в поширенні комуністичної символіки та незаконному поводженні зі зброєю. Найбільше покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.

На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка 01
На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка 02
На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка 03
На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка 04
На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка 05

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    у чувака явно не все дома. На кой ляд держать в ломе оружие, если вывешиваешь флаг совка на балкон. Это такой ход ва-банк?
  • Саша Пончик
    Замотайте его в эту тряпку и заройте в лесу а не какие-то смешные сроки давать.
  • Анатолий К 65c6a92d
    так, дуже далеко, аж у "95 квартал", а той прозтарижував його ще далі, ад на телеканал "1+1" та "єдиний марафон". І це наслідки "какая разница как бідет називаться улица і кому там будет стоять памятник".
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