Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі. ФОТОрепортаж
Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для:
▪️ дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;
▪️ виправдання збройної агресії РФ;
▪️ розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.
"На Київщині за даними слідства, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни рф, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.
"В Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. Основний напрямок їх діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", йдеться у повідомленні СБУ.