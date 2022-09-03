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Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі. ФОТОрепортаж

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Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми, які розганяли деструктивний контент в Україні.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 01

"Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для:

▪️ дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;
▪️ виправдання збройної агресії РФ;
▪️ розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

"На Київщині за даними слідства, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни рф, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

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"В Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. Основний напрямок їх діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", йдеться у повідомленні СБУ.


Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 02
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 03
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 04
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 05
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 06

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Топ коментарі

  • Добрый ЭХ
    А СБУ не хочет армию ботов ДЯкувальщиков ,Подоляка и дЕрмака ликвидировать? Нет? Или тех незЯ ,ай ай ай будет ?
  • дмитрий a4f273bf
    А по санкциям к ним что: уголовка, административка или просто конфискация техники с дальнейшей продажей за копейки? ВРУ не хочет подтянуть Уголовный Кодекс к реалиям военного времени?
  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл: "Тут від СБУ прийшла відповідь Ірині Геращенко щодо ворожих телеграмканалів, які здійснюють підривну роботу проти України. Це не є щось нове, більшість із згаданих і багато інших містяться в переліку спеціальної служби з протидії дезінформації. От лише проблемка виникає. Деякі з цих рашистських каналів мають явний контакт із певними персонажами в укрсучвладі. Точно пригадую, як ТК "Резидент" кинули на амбразуру, коли треба було відбілювати Єрмака від звинувачень конгресменки Спартц. Там і від інших ниточки тягнуться до опи та подоляківських ботоферм.
    СБУ могло б їх відстежити, але їм ніколи. Пригадуєте, як разом із журнашлюхами з УкрсучнеПравди розкручували фейк про ліквідацію мільйонної ботоферми Порошенка? Потім виявилося, що не мільйонна, й не Порошенка, і навіть не зовсім ботоферма, а головне, що не антиукраїнська. Тоді СБУ знищили проєкт колишнього громадянина рф, який в Україні створював мережу для інформаційної війни проти путніського режиму на рашці (це Тарас натякає, що це була група підтримки Іллі Пономарьова і створеної ними «Національної республіканської армії», НРА). Тож, доки СБУ буде боротися проти антирашистських мереж, їм точно буде не до антиукраїнських.

    Пост Ірини Геращенко, що вона думає з цього приводу, розлогіше - за цією ссиллю.
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