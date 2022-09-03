Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми, які розганяли деструктивний контент в Україні.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для:

▪️ дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;

▪️ виправдання збройної агресії РФ;

▪️ розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

"На Київщині за даними слідства, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни рф, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

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"В Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. Основний напрямок їх діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", йдеться у повідомленні СБУ.











