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Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТО

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Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти українським захисникам. Воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці подзвонили майже вночі. Зв’язок був декілька хвилин і обірвався. Терміново просять два дрона, тепловізор, планшети. Дуже прошу допомогти!!

Рахунок на два дрона -113 400 тис. та генератор 72 тис. Тепловізори купила 134 тис., 4 планшети купила 39 тис., ще два дрона потрібно та генератор. На штурм.. "Скажи всім, що ми б’ємося і обов’язково переможемо. Ми втрачаємо багато побратимів, але ми сильніші" На фронті запеклі бої, допоможемо бійцям?" - наголосила волонтерка.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected].

5168 7520 1722 3390, ПриватБанк, Юсупова Наталія Августа

4149 4993 7434 4032 ПриватБанк

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова 01
Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова 02
Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова 03
Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова 04
Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова 05

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Не на часі . Зелень вділяє бабло на велике крадівництво.
  • vita gunesh
    А де ті мільярди, що ідуть на армію? Коли вже нарешті армію забеспечуть всим необхідним? Ми свого солдата і його побратимів самі вдягаємо, взуваємо, годуємо! Бронік сам купив, каску ми йому купили, лопату, спальник, берці теж, і т.д..... Машину купив з бойових, які отримав 1 раз за 6 місяців🤬🤬🤬 А те лайно зелене на дороги і канал рада 400 мільйонів дало! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Та япона мать!!! Где этот обкурыш??? Почему в страну транши вагонами валят, а на передке пацанам защищаться нечем? Где, лядь твою мать говнокомандующий, нормальное снабжение наших парней. Брось курить айкосики и купи пять дронов для наших парней на передке!!!
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