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На техніці росіян помітили нові позначки, наче з "Дарів смерті", - Андрющенко. ФОТО

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Техніка окупантів, що рухається сьогодні через Маріуполь, має нові позначки. Вони схожі на перегорнуті "Дари Смерті" з книжок про Гаррі Поттера.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цю позначку розслідувачі помічали при перекиданні по росії 3 армійського корпусу. Аналітики робили припущення, що його буде спрямовано в Донецьку область для посилення наступу та виконання вказівки путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня", - повідомив він.

Дивіться: Вантажівки, танки, гаубиці: колона російської техніки із 80 одиниць рухається в бік центру Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Андрющенко зазначив, що значна частина техніки з такими позначками не залишається в області. Окупанти активно переміщують її третій день поспіль.

На техніці росіян помітили нові позначки, наче з Дарів смерті, - Андрющенко 01
На техніці росіян помітили нові позначки, наче з Дарів смерті, - Андрющенко 02
На техніці росіян помітили нові позначки, наче з Дарів смерті, - Андрющенко 03

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Нічого, щоб кацапня не малювала на своїх залізяках, горять і вибухають вони однаково красиво.
  • Шимус
    Джгути в майора всі на місці, окуляри цілі. Від чого помер - хз. Клімат? "В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця."
  • Voc Vox
    дары смерти....-эта кацапо-сатанинская страна с очумелыми зомби должна исчезнуть с лица земли
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