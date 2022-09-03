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ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

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ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Кілька дуже потужних вибухів пролунали в окупованому Херсоні. Містяни повідомляють про знищення ЗСУ відпочинкового комплексу "Затерянный мир", який належить Володимиру Сальдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське інтернет-видання МОСТ.

У місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів в значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера "СкайНет".

ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ 01


ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ 02

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ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ 03

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Як зазначають, у лазнево-оздоровчому комплексі "Затерянный мир", де були й готельні номери для клієнтів, які полюбляли "добре відпочити в інтимній обстановці". Відомо, що в закладі тривалий час жили окупанти і зрадники, які з ними співпрацювали. Відомо, що нещодавно звідти виїхало чимало окупантів. Чи була це ротація і чи заселилася в "Затерянный мир" нова партія окупантів, невідомо. Але саме на верхньому поверсі розташовані готельні номери, де ймовірно жили окупанти.

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Гарного відпочинку! Слава ЗСУ!
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    зооПарк оркского періоду..
  • Oleg Mamont
    метеорит по динозаврам прилетел )))
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