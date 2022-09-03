5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров. ФОТО
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В тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи в районі захопленого рашистами аеродрому.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, сили спротиву вкотре перетворили спроби окупантів на густий чорний дим.