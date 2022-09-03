Війська РФ здійснили масований обстріл Новгород-Сіверського району, пошкоджено будинки, жертв немає, - ОВА. ФОТО

Внаслідок обстрілів окупантами жертв немає.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни із артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували більше 50 вибухів. Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні війська РФ обстріляли територію біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.

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