Через ворожий обстріл у Київському районі Харкова виникла масштабна пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергового ракетного удару по Харкову виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Як зазначається, вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м. До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС. Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.























Також, за даними рятувальників, 3 вересня ворог завдав масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж.

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На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 кв.м.

Загалом пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, зафіксовані у Харківському (15), Ізюмському (2), Богодухівському (3), Чугуївському (1) районах Харківщини та 1 у м. Харкові.