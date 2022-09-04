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Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 01

"Армія РФ вдрила по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Сіверськ, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Донецьке, Щербинівка, селах Шевченко, Хромове.

Ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ "Град", артилерію", - йдеться у повідомленні.

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Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 20 житлових будинків, гаражі, автомийка тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 02
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 03
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 04
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 05
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 06
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 07
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 08
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 09
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 10
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 11
Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція 12

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