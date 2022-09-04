Рашисти вдарили по 11 населених пунктах Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Армія РФ вдрила по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Сіверськ, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Донецьке, Щербинівка, селах Шевченко, Хромове.
Ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ "Град", артилерію", - йдеться у повідомленні.
Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 20 житлових будинків, гаражі, автомийка тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.