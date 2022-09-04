Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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4 вересня близько 00:10 два артилерійські снаряди поцілили на територію об’єкта цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.
"На території утворилися 2 вирви. Сталося займання. В результаті обстрілу зруйнована будівля та дерев’яні споруди.
За адресою співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази", - йдеться в повідомленні.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.